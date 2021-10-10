Водитель Собчак признал свою вину в смертельном ДТП

Также стало известно, что пострадавшую в ДТП пассажирку успешно прооперировали в Сочи.

Водитель Mercedes, который устроил смертельное ДТП, признал свою вину. В данное время он находится под подпиской о невыезде, передает zakon.kz.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Подробности выясняются. Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, - пишет rg.ru.

Также стало известно, что пострадавшую в ДТП пассажирку успешно прооперировали в Сочи.

Пока она все еще в тяжелом состоянии, но прогнозы положительные.

Сейчас она находится в искусственной коме. Первоначально врачи диагностировали у пострадавшей перелом основания черепа, - говорится в сообщении.

Ранее российская телеведущая Ксения Собчак прокомментировала аварию со смертельным исходом под Адлером. Она сообщила, что получила сотрясение мозга.

По предварительным данным, в аварии по дороге из Адлера в Красную Поляну произошло лобовое столкновение автомобилей Mercedes и Volkswagen. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, остальные были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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