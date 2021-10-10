Лига наций УЕФА: Италия обыграла Бельгию в матче за "бронзу"

Матч за главный трофей Лиги наций 2021 года состоится поздно ночью 10 октября.

Сборная Италии по футболу заняла третье место в розыгрыше Лиги наций УЕФА, передает zakon.kz.

Итальянцы, хозяева этого турнира, встречались с лучшей командой планеты по рейтингу ФИФА - Бельгией. Первая половина игры закончилась нулевой ничьей, а начало второго тайма осталось за хозяевами поля. На 47 минуте реализация углового удара закончилась в пользу итальянцев, точным и красивым ударом цели достиг Никола Баррела - 1:0.

Вскоре "Скуадра Адзурра" увеличила преимущество. Арбитр матча назначил пенальти за фол против итальянского игрока Федерико Кьеза. С 11-метровой точки не промахнулся Доменико Беррарди - 2:0.

На 86 минуте интригу в матче разбудил полузащитник бельгийской команды Шарль де Кетеларе, сократив счет до минимума - 2:1. Но финальный штурм на оборону итальянцев гостям не удался.

Сборная Италии впервые получит бронзовые медали Лиги наций.

Матч за главный трофей Лиги наций 2021 года состоится поздно ночью 10 октября. В нем встретятся Испания и Франции. Начало матча - в 00:45 по времени Нур-Султана.

Куандык Шынасилов

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