Джастин Бибер устроил мастер-класс на гитаре для фейкового Тома Круза

О том, что ученик Бибера - фейковый акаунт, певец узнал от подписчиков.

27-летний канадский поп-певец Джастин Бибер на протяжении двух часов учил ненастоящего Тома Круза играть на гитаре. Музыкант выкладывал уроки для якобы голливудского актера в сторис в своем Instagram-аккаунте, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Началось все с ролика, где правдоподобный дипфейк из TikTok-профиля deeptomcruise играет на музыкальном инструменте и что-то поет. На видео наткнулся Бибер, и решил провести гитарный мастер-класс для американского артиста, а также принялся подкалывать "Круза".

О том, что ученик Бибера - фейковый акаунт, певец узнал от подписчиков.

Это ненастоящий Том Круз? Лол, ну ладно, это по-прежнему уморительно, - написал певец.

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