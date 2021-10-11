Больше половины всех интернет-покупок совершают женщины - исследование

Российские аналитики создали портрет покупателя в интернет-магазинах.

В 2021 году число покупателей в интернет-магазинах среди россиян выросло на 8,3% по сравнению с прошлым годом, до 64,8 млн человек, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

В опросе участвовали 1857 респондентов старше 18 лет.

В исследовании отмечается, что в 2020 году серьезным импульсом для рынка e-commerce стала пандемия: из-за режима самоизоляции и страха заразиться в местах скопления людей в интернет-магазины пришло большое количество новых покупателей. В 2021 году рост популярности онлайн-канала не остановился: 45,5% опрошенных интернет-покупателей стали совершать онлайн-покупки чаще, чем год назад, еще у 36,9% частота покупок не изменилась. При этом в условиях отсутствия ограничений физического доступа в магазины в этом году часть покупателей вернулась в офлайн. Но лишь 0,7% опрошенных ответили, что совсем отказались от онлайн-покупок, а 7,5% - что стали совершать такие покупки реже, - говорится в сообщении.

Портрет покупателя

Больше половины всех интернет-покупок совершают женщины - на них пришлось 52,5% от общего количества;

Чаще это покупатели в возрасте 25–34 лет (на эту возрастную категорию приходилось 26,6%), 35–44 лет (25,1%) или 45–54 лет (19,7%);

У большинства доход меньше 20 тыс. руб. (на них приходится 24,7%), 21–30 тыс. руб. (20,1%) или 31–40 тыс. руб. (15,4%);

В основном они проживают в населенных пунктах с менее чем 100 тыс. жителей (35,8%), городах с числом жителей 100–500 тыс. (18,8%) и в Москве (13,8%);

Они женаты или замужем (63,3%);

Не имеют детей (40,2%) или с одним ребенком (29,7%).

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