Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Казахстанские хоккеистки не поедут на Зимнюю Олимпиаду-2022

Фото: iihf.com 11 октября 2021, 06:10

Сборная Казахстана встретилась с Италией в матче за право сыграть в финальной квалификации Олимпиады-2022.

Женская сборная Казахстана не сумела завоевать право выступить на олимпийских играх в Пекине, сообщает zakon.kz.

В последнем матче квалификационного турнира в Италии, против хозяек льда, казахстанские хоккеистки уступили – 1:2. Данное поражение не позволило набрать нужные очки, и уступить свое место и путевку на олимпиаду представителям Италии.

читайте также: Исход встречи Казахстан-Испания решился в серии буллитов

Таким образом, сборная Италии заняла первое место в группе предварительного отборочного турнира и вышла в финальную квалификацию.

Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ