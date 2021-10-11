Казахстанские хоккеистки не поедут на Зимнюю Олимпиаду-2022

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Сборная Казахстана встретилась с Италией в матче за право сыграть в финальной квалификации Олимпиады-2022.
Женская сборная Казахстана не сумела завоевать право выступить на олимпийских играх в Пекине, сообщает zakon.kz.
В последнем матче квалификационного турнира в Италии, против хозяек льда, казахстанские хоккеистки уступили – 1:2. Данное поражение не позволило набрать нужные очки, и уступить свое место и путевку на олимпиаду представителям Италии.
читайте также: Исход встречи Казахстан-Испания решился в серии буллитов
Таким образом, сборная Италии заняла первое место в группе предварительного отборочного турнира и вышла в финальную квалификацию.
Куандык Шынасилов
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!