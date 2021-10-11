Сборная Франции впервые стала обладателем Кубка Лиги Наций УЕФА-2021

Килиан Мбаппе стал героем матча.

Действующие чемпионы мира в финальном поединке на стадионе "Джузеппе Меацца" обыграли команду Испании, передает zakon.kz.

Как и в предыдущем матче, с бельгийцами, французы одержали волевую победу. Счет в противостоянии "Франция – Испания" был открыт только на 64-й минуте, форвард испанцев Микель Оярсабаль вывел свою дружину вперед.

Не успели порадоваться испанцы, как двумя минутами позже Карим Бензема восстановил равновесие. Получив пас от Килиана Мбаппе, Бензема с угла штрафной точно положил мяч в дальнюю девятку ворот соперника.

Вскоре сам Килиан Мбаппе стал героем матча, изменив счет на табло – 2:1, который стал победным и итоговым.

Куандык Шынасилов

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