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О ситуации с COVID-19 в Казахстане рассказали в Минздраве

Фото: zakon.kz 11 октября 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 1717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 октября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1717 человек. Между тем количество вновь зараженных за сутки заметно снизилось, на 146 человек. Например, в Алматы статистика показывает понижение на 18 пунктов, в Шымкенте - на 25, а в Алматинской области - на 29, сообщает zakon.kz.

  • в городе Нур-Султан – 280,
  • в городе Алматы – 326,
  • в городе Шымкент – 28,
  • в Акмолинской области – 112,
  • в Актюбинской области – 46,
  • в Алматинской области – 120,
  • в Атырауской области – 39,
  • в ВКО – 99,
  • в Жамбылской области – 16,
  • в ЗКО – 45,
  • в Карагандинской области – 149,
  • в Костанайской области – 96,
  • в Кызылординской области – 14,
  • в Мангистауской области – 14,
  • в Павлодарской области – 163,
  • в СКО – 141,
  • в Туркестанской области – 29.

Всего в стране подтвержден 905 641 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки⠀

В Казахстане 1444 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 14,
  • в городе Алматы - 334,
  • в городе Шымкент - 22,
  • в Акмолинской области - 91,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 145,
  • в Атырауской области - 14,
  • в ВКО - 147,
  • в Жамбылской области - 17,
  • в ЗКО - 119,
  • в Карагандинской области - 134,
  • в Костанайской области - 99,
  • в Кызылординской области – 21,
  • в Мангистауской области - 12,
  • в Павлодарской области - 182,
  • в СКО - 54,
  • в Туркестанской области - 39.

Всего в стране выздоровели 847 456 человек от COVID-19.

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