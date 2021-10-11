О ситуации с COVID-19 в Казахстане рассказали в Минздраве

Приложение zakon.kz
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За прошедшие сутки зарегистрировано 1717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 октября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1717 человек. Между тем количество вновь зараженных за сутки заметно снизилось, на 146 человек. Например, в Алматы статистика показывает понижение на 18 пунктов, в Шымкенте - на 25, а в Алматинской области - на 29, сообщает zakon.kz.
Всего в стране подтвержден 905 641 случай.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки⠀
В Казахстане 1444 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране выздоровели 847 456 человек от COVID-19.
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