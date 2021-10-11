Более 60 ДТП произошло в Нур-Султане за сутки

Один пострадавший был госпитализирован в больницу.

11 октября в Нур-Султане ожидается ухудшение погодных условий, выпадение осадков в виде дождя со снегом и образования гололедицы, что соответственно влияет на увеличение тормозного пути, сообщает zakon.kz.

Департамент полиции города Нур-Султана рекомендует водителям транспортных средств заранее планировать свои маршруты, быть предельно внимательными и при движении соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Нур-Султана.

За сутки в столице зарегистрировано 68 дорожно-транспортных происшествий, в результате один пострадавший госпитализирован в больницу.

Также было отмечено, что особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам.

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