Сколько пациентов умерли от коронавируса и пневмонии в Казахстане за сутки

На 11 октября лечение от КВИ продолжает получать 53 751 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 11 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 11 октября лечение от КВИ продолжает получать 53 751 человек (46 626+ и 7125 КВИ-), из них в стационарах находятся 9653 пациента, на амбулаторном уровне – 44 098.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 696 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 194,• на аппарате ИВЛ – 127.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 11 октября 2021 года

9.10.2021 г. зафиксировано 42 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 112 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 77 247, летальных случаев – 4914, выздоровевших – 65 208.

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