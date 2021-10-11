Казахстанцы смогут выиграть поездку в Лондон

На протяжении всей акции на промостранице будет обновляться рейтинг игроков с количеством баллов.

11 октября Parimatch анонсировал масштабную акцию "Лети к Челси". Каждый участник может получить фирменные призы с айдентикой клуба и даже футболку, подписанную звездными игроками.

Список подарков возглавляет поездка в Лондон на домашнюю игру "Челси", нового официального партнера компании.

Принять участие в акции

Начать борьбу за поездку в Англию легко: 1. Войдите в свой аккаунт на parimatch.kz; 2. Делайте экспресс-ставки от 5000 тенге на футбольные события; 3. Копите баллы за выигрышные ставки и обменивайте их на призы.

На протяжении всей акции на промостранице будет обновляться рейтинг игроков с количеством баллов. Не забывайте отслеживать его, чтобы войти в топ-5, которые получат главные призы акции: наборы болельщиков, футболку, подписанную игроками клуба, и поездку на игру.

Кроме того, сразу после подведения итогов акции все участники разделят 10 000 000 тенге от Parimatch. Размер бонуса каждого победителя определится количеством баллов, набранных за весь период акции.

Напомним, этим летом Parimatch провел грандиозную акцию, посвященную футбольному чемпионату ЕВРО-2020. Каждую неделю букмекер дарил новенький автомобиль и множество других ценных призов. На видео ниже вы можете посмотреть на впечатления и эмоции победителей акции.

Итоги акции "Евробол"

Parimatch - международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Бренд представлен в десяти странах на четырех континентах. Миссия компании - развивать и популяризировать спорт по всему миру. Официальный бренд-амбассадор букмекера - звезда UFC Конор Макгрегор.

Также Parimatch - эксклюзивный беттинг-партнер UFC в регионе СНГ. В Казахстане бренд представляют бойцы MMA Артем Резников и Григорий Кичигин, вратарь АФК "Кайрат" Лео Игита и волейболистка Татьяна Демьянова.

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