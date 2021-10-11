Визит Мамина в ОАЭ: пул новых совместных проектов превысит $6 млрд

Эмиратские компании участвуют в реализации 11 крупных инвестиционных проектов в Казахстане общей стоимостью свыше $3,5 млрд.

9-10 октября премьер-министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В Абу-Даби глава правительства провел переговоры с заместителем премьер-министра, министром по делам президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заид Аль Нахаяном, а также руководством государственных институтов развития и холдингов Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) и других ведущих компаний ОАЭ.

Стороны обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и других сферах. В настоящее время эмиратские компании участвуют в реализации 11 крупных инвестиционных проектов в Казахстане общей стоимостью свыше $3,5 млрд.

По итогам переговоров подписано межправительственное соглашение об установлении долгосрочного стратегического партнерства по развитию проектов в приоритетных отраслях экономики. Документ направлен на реализацию проектов в энергетическом, агропромышленном, транспортно-логистическом, фармацевтическом и финансовом секторах национальной экономики РК общим объемом инвестиций более $6 млрд.

Основным партнером Казахстана в реализации соглашения станет суверенный фонд Абу-Даби ADQ, широко представленный в таких секторах, как обрабатывающая и добывающая промышленность, АПК, транспорт и логистика, финансы, туризм, медиа и энергетика. Под управлением фонда находятся активы объемом более $175 млрд.

В Дубае глава правительства посетил международную выставку "EXPO 2020 Dubai", где ознакомился с национальными павильонами Казахстана, ОАЭ, РФ и др.

В рабочей поездке приняли участие министры национальной экономики Асет Иргалиев, сельского хозяйства – Ербол Карашукеев, юстиции – Марат Бекетаев, аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, председатель правления АО "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев, заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Жаслан Мадиев, первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков, посол РК в ОАЭ Мадияр Менилбеков, представители деловых кругов РК.

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