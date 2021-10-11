Кто переносит COVID-19 быстрее и легче

В каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19, рассказали врачи Роспотребнадзора.

Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19, передает zakon.kz.

Коронавирусная инфекция у пациента, как сообщили РИА Новости врачи Роспотребнадзора, будет протекать легче и завершится быстрее, если при контакте с больным он был в маске, затем прополоскал горло, помыл руки и лицо.

В организм попадет меньшая доза (вируса - прим. ред.), и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее. доктор медицинских наук Татьяна Руженцова

Новый штамм, как отметила врач-терапевт Дарья Хавкина, в целом, не повлиял на сроки болезни, но осложнения стали проявляться быстрее, нередко уже на пятый день.

Как уточнили специалисты, как правило, тяжелее и дольше болеют люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.

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