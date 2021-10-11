В Казахстане временно отключат радио и телевидение

Пройдут планово-профилактические работы.

На один день в Казахстане отключат радио и телевидение, сообщает zakon.kz.

20 октября с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы.

Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана, - говорится в сообщении АО "Казтелерадио".

Стоит отметить, что данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис.

В этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств, - отмечено в публикации.

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