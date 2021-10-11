Более 18 тысяч специалистов не хватает в сфере образования - Минтруда

Также в связи с сезонной потребностью в кадрах для системы образования на рынке наблюдается рост спроса на истопников, операторов котельной и машинистов котельной.

По данным АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР), на электронной бирже труда в сентябре наблюдался рост спроса как на кадры со стороны предприятий, так и количества лиц, находящихся в поиске работы: было размещено 137,9 тыс. вакансий (+22%) и 62,2 тыс. резюме (+8%). В связи с началом учебного года наибольшее количество вакантных мест разместили организации в сфере образования, сообщает zakon.kz.

Как и месяцем ранее, в сентябре остается повышенный спрос на специалистов в области образования – более 18 тыс. вакансий, что, по-видимому, связано с возвращением к традиционному формату обучения в школах, колледжах и вузах. Минтруда

В регионах предприятия в сфере образования проявили наибольший спрос в Алматинской (3,6 тыс. вакансий), Актюбинской (2,7 тыс.), Карагандинской (2,3 тыс.) областях и г. Нур-Султан (2,3 тыс.). В свою очередь предприятия сельского хозяйства разместили большее количество вакансий в южных регионах, а именно в Туркестанской (3,5 тыс.), Алматинской (2,3 тыс.) и в Жамбылской (1,6 тыс.) областях.

Также в связи с сезонной потребностью в кадрах для системы образования на рынке наблюдается рост спроса на истопников, операторов котельной и машинистов (кочегаров) котельной, для которых прирост к предыдущему месяцу составил почти 2,9 тыс. вакансий. А общая потребность на них в сентябре, по данным ЭБТ, составила более 3 тыс. вакантных мест.

Еще одним фактором, повлиявшим на динамику спроса в этом месяце, стала общенациональная перепись населения Казахстана. Так, на электронной бирже труда было опубликовано 7,8 тыс. вакансий интервьюеров, в сравнении с августом прирост составил 5,3 тыс. В регионах наибольшее количество вакансий для интервьюеров было размещено в Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской областях.

На фоне общего роста количества вакансий в сентябре в разрезе всех регионов наблюдается сокращение вакантных рабочих мест в Алматы (-10%) и в Мангистауской области (-7%). При этом лидером по количеству опубликованных вакансий в прошлом месяце стала Алматинская область с 12,6 тыс. (прирост 6,6 тыс. вакансий или 109%), - отмечают в Минтруда.

С другой стороны, как и в случае с вакансиями, наибольшее снижение активности соискателей наблюдается в Алматы (-24%) и Мангистауской области (-21%). В то же время наибольший прирост резюме произошел в Акмолинской (+40%) и Северо-Казахстанской (+39%) областях, в которых в целом отмечается наименьшее количество резюме в сравнении с остальными регионами – 1,6 тыс. и 2 тыс. соответственно.

Вместе с тем при сопоставлении числа резюме и вакансий среди квалифицированных занятий наряду с интервьюерами наблюдается нехватка охранников (504 резюме и 2,3 тыс. вакансий), водителей автомобилей (948 резюме и 2 тыс. вакансий), а также воспитателей (1,3 тыс. резюме и 2,3 тыс. вакансий). Среди неквалифицированных занятий в дефиците подсобные рабочие, грузчики, разнорабочие, кухонные рабочие и уборщики в школах.

В сентябре избыточными среди квалифицированных занятий оказались юристы (790 резюме против 331 вакансии), учителя физкультуры и спорта (1,3 тыс. резюме и 965 вакансий), а также финансисты (238 резюме и 24 вакансии). Среди неквалифицированных занятий высокая конкуренция за рабочие места отмечается среди вахтеров и рабочих по благоустройству населенных пунктов.

Если рассматривать работодателей, то наибольшее число вакансий на ЭБТ оставили предприятия в сферах образования, сельского хозяйства и прочих услуг, а также в области статистики и социологии.

Как отметили в министерстве, с 1 сентября у соискателей появилась возможность самостоятельно выбирать вакансии на рабочие места, субсидируемые государством по проектам "Контракт поколений" и "Первое рабочее место". Это, в свою очередь, расширило перечень государственных услуг на ЭБТ, где граждане уже участвуют в таких мерах поддержки как молодежная практика, общественные работы и социальные рабочие места, а также могут встать на учет как лицо, ищущее работу, либо как безработный, подать заявку на получение соцвыплаты на случай потери работы.

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