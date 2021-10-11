Пандемия COVID-19 в Казахстане - сколько бизнесменов закрыли свои офисы

В то же время были и те, кто увидел в сложной ситуации новые возможности - опрос.

Новый опрос* "Лаборатории Касперского" под названием "Малый и средний бизнес: переживая пандемию" показал, что более 51% предпринимателей в Казахстане назвали внедрение новых технологий наиболее приоритетной задачей для стабильного функционирования их компании во время пандемии, сообщает zakon.kz.

В список необходимых мер вошли обеспечение персонала новыми технологиями и оборудованием, сервисами коммуникации и совместной работы, позволяющими перевести бизнес в онлайн, а сотрудникам - работать удаленно или в гибридном формате.

В тройку наиболее значимых активностей в сложный для бизнеса период вошли сохранение рабочих мест (об этом сообщили 46% респондентов) и поддержание бизнеса любой ценой (59%). Однако для этого собственникам бизнеса пришлось принимать непростые решения. Так, в 36% компаний был сокращен бюджет, в 33% временно закрыты некоторые или все офисы и другие физические площади (например, торговые точки или склады). В то же время были и те, кто увидел в сложной ситуации новые возможности. Так, в каждой пятой небольшой компании были запущены новые продукты или услуги. пресс-служба "Лаборатории Касперского" в Казахстане

Исследования не раз доказывали, что на эффективность бизнеса напрямую влияет удовлетворенность персонала.

Предприниматели осознают ценность своих сотрудников. В результате опроса выяснилось, что удержание сотрудников стало приоритетом для компаний даже несмотря на вынужденное сокращение бюджета. Так, в следующие 12 месяцев казахстанские предприниматели планируют повышать зарплаты (32%).

Мы видим, что вызванные пандемией сложности породили у бизнеса новые потребности в технологиях. Особую актуальность приобрели онлайн-сервисы, и те предприятия, род деятельности которых позволял запустить их, оказались в более выгодном положении по сравнению с теми, для которых цифровизация по тем или иным причинам была невозможна. К счастью, существует множество простых в управлении сервисов, включая бесплатные, для установки, управления и обслуживания которых не нужен выделенный IT-администратор. Однако еще раз хочется отметить, что такая цифровизация должна быть безопасной для бизнеса, - прокомментировал коммерческий директор "Лаборатории Касперского" в Центральной Азии Валерий Зубанов.

*Исследование "Как малый и средний бизнес переживает пандемию" проведено независимым исследовательским агентством Arlington Research по заказу "Лаборатории Касперского" в 2021 году в 22 странах по всему миру. В опросе приняли участие 3 150 принимающих решения сотрудников организаций с численностью персонала до 250 человек. Данные приведены по Казахстану.

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