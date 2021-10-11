Об эпидситуации рассказал мажилисменам Алексей Цой

Достигнута стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией - глава Минздрава.

Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, шесть регионов - Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская области - находятся в "желтой" зоне. В "зеленой" зоне также шесть регионов - Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и Шымкент. Пять регионов - Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и Алматы, Нур-Султан - остаются в "красной" зоне.

В настоящее время достигнута стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В сутки регистрируется до 2000 случаев, что отразилось и на распространенности инфекции. По сравнению с 1 августа репродуктивное число снизилось в 1,2 раза - с 1,11 до 0,96, - сообщил глава Минздрава депутатам на правительственном часе в Мажилисе.

В целом, по стране с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56% до 36%, реанимационных - с 45% до 33%. Несмотря на это, подготовлен резервный коечный фонд.

Ранее министр здравоохранения Казахстана рассказал, сколько антиваксеров изменили свое решение и вакцинировались от коронавируса.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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