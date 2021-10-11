Новая жизнь микрорайона "Конырат" в Балхаше

Тепломагистраль построили по госпрограмме "Дорожная карта занятости".

Для жителей Конырата решился главный вопрос. Вместо устаревшей котельной их дома теперь будет отапливать Балхашская ТЭЦ. Раньше из-за нехватки мощностей каждый отопительный сезон жители жаловались на недогрев.

По данным акимата Карагандинской области, в этом году от ТЭЦ протянули 17 км новой тепломагистрали и занялись строительством внутриквартальных сетей. В микрорайоне уже подключили все соцобъекты и первые 145 домов.

Местные власти говорят, что новая тепломагистраль – это не только качественная подача тепла в дома, но и перспектива развития микрорайона.

При обслуживании домов локальной котельной за отопительный сезон было порядка 51 тонны выбросов в атмосферу, так как она работала на угле. Теперь влияние на качество воздуха будет значительно снижено, – подчеркнул Ораз Таурбеков. – Также у нас был дефицит тепла, люди его недополучали.

Подключение к Балхашской ТЭЦ обеспечит нормальным теплоснабжением Конырат и даст возможность строить в микрорайоне новые дома. Как отметил чиновник, там смогут возвести около шести жилых домов – приблизительно 300 квартир.

Тепломагистраль построили по госпрограмме "Дорожная карта занятости". Для обслуживания четырех насосных станций будет создано порядка 20 новых рабочих мест.

В Конырате уже заметны изменения в лучшую сторону, он разрастается. Здесь строят 10 домов на 20 квартир. По программе "Нұрлы жер" идет строительство девяти двухквартирных домов за счет частных инвестиций. Работы близятся к завершению. Квартиры в новостройках получат очередники на условиях аренды.

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