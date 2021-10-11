Депутат озвучила проблемы санэпидслужбы

Сегодня СЭС потеряла функции по обеспечению предупредительного надзора, вся ее деятельность направлена лишь на текущий надзор.

Председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Джамиля Нурманбетова на правчасе в Мажилисе озвучила основные проблемы санэпидслужбы страны, передает корреспондент zakon.kz.

Джамиля Нурманбетова отметила, что в значимой роли санэпидслужбы убедились в условиях пандемии.

Однако, по ее словам, несмотря на принимаемые в условиях жесткого карантина меры, выявлен комплекс системных проблем отрасли.

Сегодня СЭС потеряла функции по обеспечению предупредительного надзора, вся ее деятельность направлена лишь на текущий надзор. Ее неэффективность привела к потере как своей привлекательности, так и независимости. Более того, остаточное финансирование данной сферы и неоднократные реформирования привели к ее тихому "вымиранию", - добавила депутат.

Кроме того, отсутствие единой электронной системы эпидемиологического надзора не позволяет оперативно владеть достоверной информацией о состоянии здоровья граждан, возможном переносе инфекции и выявления очагов инфекционных заболеваний. Это, в свою очередь, сказывается на прогнозировании и оценке эпидситуации.

Указала она и на наличие коррупционных рисков в данной сфере, что связано с непрозрачностью проведения санэпиднадзора при наличии значительных контрольных полномочий СЭС.

Так, по данным антикоррупционной службы, за последние три года зарегистрировано 59 коррупционных преступлений.

Полагаем необходимым в кратчайшие сроки внедрить единую информационную систему "Санитарно-эпидемиологический надзор". Не менее острой проблемой остается допущение оттока высококвалифицированных специалистов из службы за последние 5-7 лет, что в целом отразилось на квалификации кадрового состава службы. Для формирования высокого профессионализма сотрудников СЭС полагаем необходимым развивать механизмы наставничества, пересмотреть образовательные программы подготовки студентов. Также необходимо увеличить объем преподавания таких профильных дисциплин, как гигиена, санитария, эпидемиология, вирусология, бактериология, паразитология, инфекционные болезни, - отметила Нурманбетова.

Проблемой является, по ее словам, слабая материально-техническая база, отсутствие высокотехнологичного и инновационного лабораторного оборудования, недостаточное количество средств индивидуальной защиты. Так, по данным депутата, оснащение Национального центра экспертизы составляет лишь 71,6%, а износ лабораторного оборудования - 65%.

Более того, в изношенном состоянии находится 80% зданий СЭС и 64% автотранспорта.

Считаем необходимым разработать Дорожную карту модернизации санитарно-эпидемиологической службы, особо обратив в ней внимание на совершенствование нормативно-правовых актов, оснащение лабораторий новейшим оборудованием, приведение зданий и сооружений к требованиям современных реалий, усиление кадрового потенциала и развитие науки. Также необходимо принять комплекс мер по повышению привлекательности данной отрасли для квалифицированных кадров. Здесь необходимо рассматривать вкупе все вопросы, включая оплату труда, социальный пакет, подготовку и переподготовку кадров, а также меры по снижению уровня коррупциогенности, - резюмировала депутат Джамиля Нурманбетова.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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