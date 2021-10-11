Туманы накроют Казахстан 

Также ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12-14 октября, передает zakon.kz.

В течение периода под влиянием обширного антициклона на большей части Казахстана ожидается погода без осадков.

Лишь погоду северных, восточных и юго-восточных регионов обусловит уходящая ложбина северного циклона, с чем пройдут осадки в виде дождя и снега. 12 октября в горных районах - сильные осадки.

Также по республике ожидается в ночные и утренние часы туман, на севере - гололед, на западе и юге - пыльная буря. Постепенное повышение дневных температур на западе и северо-западе до 13+20, на севере, востоке и в центре - до 8+15, в южных регионах - до 13+20 тепла, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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