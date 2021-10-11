Курс доллара снижается на фоне растущих цен на нефть

Доллар подешевел сна 0,38 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 424,44 тенге (-0,38), передает zakon.kz.

Еще более существенно подешевел евро.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 424,5-425,9 тенге, евро – 491,3-493,3 тенге, рос. рубль - 5,90-5,95 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 11 октября.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI подскочили на 2,02%, составив $80,94 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре выросла на 1,63% — до $83,75 за баррель.

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