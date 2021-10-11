13 экстремистам вынесли приговор в Алматы

Организаторам преступления суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, остальным осужденным - в виде ограничения свободы сроком от одного до двух лет.

В Алмалинском районном суде Алматы оглашен приговор в отношении 13 лиц, признанных виновными в организации и участии деятельности экстремистской организации (ст. 405 ч.1, 2 УК РК "Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма"), сообщает zakon.kz.

Судом установлено, что Ж., К., Б. и Р., являясь приверженцами идей движения "ДВК" (признана экстремистской организацией на территории РК), с целью продвижения своей деятельности, изменив название на "Көше партиясы", которая решением суда также признана экстремистской, предприняли меры по конспирации преступной деятельности "ДВК". Остальные девять осужденных участвовали на несанкционированных митингах, акциях, пикетах, проводимых "Көше партиясы", оказывали содействие в их проведении, раздавали листовки, футболки с эмблемой данной партии, а также состояли в чатах "Көше партиясы" в различных мессенджерах, тем самым принимали непосредственное активное участие в деятельности экстремистской организации. пресс-служба Алматинского городского суда

​Суд, как отмечается, при назначении наказания учел наличие отягчающих обстоятельств, таких как совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору и особо активную роль в совершении вышеуказанных преступлений.

Организаторам преступления Ж., К., Б. и Р. суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, остальным осужденным назначено наказание в виде ограничения свободы сроком от одного до двух лет. Приговор не вступил в законную силу. пресс-служба Алматинского горсуда

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