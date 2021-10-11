Десятки фактов вождения автобусов водителями в алкогольном опьянении выявили в МВД

В полиции также выявлено 173 факта нелегальной перевозки пассажиров.

Факты управления в состоянии алкогольного опьянения и выезда на встречную полосу выявлены в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Автобус", сообщил на брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент zakon.kz.

С 4 по 13 октября на территории страны полицией проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Автобус". Его цель – сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, а также усиления контроля за соблюдением водителями правил перевозки, – напомнил Ораз.

Он добавил, что полицейскими совместно с сотрудниками транспортного контроля, органов госдоходов проверяются автотранспортные предприятия и предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками.

Особое внимание, по его словам, уделено техническому состоянию автобусов и соблюдению правил дорожного движения водителями.

За 5 дней операции выявлено более 11 тысяч (11 391) нарушений, совершенных водителями общественного транспорта, из них 25 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 52 выезда на встречную полосу, почти 2,5 тысячи нарушений правил маневрирования. 264 водителя привлечены за превышение скоростного режима. Зарегистрировано 515 фактов незаконного переоборудования, 225 фактов непрохождения предрейсового осмотра, у тысячи водителей не был пройден техосмотр, почти 2,5 тысячи пользовались телефоном за рулем, – сообщили на брифинге.

В полиции также выявлено 173 факта нелегальной перевозки пассажиров, к адмответственности привлечено 136 должностных лиц автобусных парков. Закрыто 76 несанкционированных стоянок.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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