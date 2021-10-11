"Тайны вокруг нас": почему бесбармак называют визитной карточкой Казахстана

Этот выпуск "Тайн вокруг нас" был посвящен блюду, которое считается одним из самых нарядных у казахского народа.

Без этого блюда не обходится ни одно крупное застолье у казахов. Попробовав бесбармак однажды, забыть его вкус уже невозможно. Готовить это блюдо издревле часто поручали невесткам. Это был своего рода экзамен на хозяйственность. Кулинарному ремеслу девочек учили с раннего детства, передает zakon.kz.

Идеально раскатанным для бесбармака считается тесто, которое просвечивается и легко рвется. Однако оно не является его основой, а лишь помогает раскрыться двум основным составляющим - мясу и бульону. В классическом рецепте используется конина.

Мясные блюда считались у тюркских народов священной пищей. Даже отправляя человека в последний путь, в погребальную яму складывали и кусочки приготовленного мяса.

Бесбармак - он везде на слуху. Так называют именно мясо с тестом. Но его также можно назвать "ет". Это подача мяса, главного блюда. Когда приезжают дорогие гости, встречают сватов, готовится это блюдо на большое количество людей и подается на круглой тарелке, - рассказывает этнограф и историк казахской кухни Айгерим Мусагажинова.

Во вкусовых нотках бесбармака - все культурное богатство кочевых народов великой степи.

Его можно отнести к сложному блюду, которое содержит в своем составе белок и жир (мясо), а также углеводы (тесто), - поясняет диетолог и терапевт Юлия Пигарева.

Вместе с названием из древности перекочевала и традиция есть бесбармак руками, в чем заложен практический смысл. Когда мы едим руками, то можем разделять мясо на более мелкие кусочки. Чем тщательнее мы пережевываем продукт, тем больше питательных веществ мы из него получаем.

В одной порции бесбармака - около 650 калорий, чего вполне достаточного для сытного ужина.

Региональные особенности сказались на разнообразии дополнительных ингредиентов. Сегодня к мясу добавляют картофель, а на Западе готовят бесбармак из рыбы осетровых пород.

В классическом варианте на готовое тесто выкладывают готовое мясо, затем отваренные нарезанные овощи - лук и морковь (в некоторых вариантах картофель). Затем блюдо заливается бульоном.

У казахов есть ритуал, определявший иерархию внутри семьи, который называется "табак тарту". Он насчитывает более 20 видов, где каждый элемент имеет свою философию. Табак тарту - олицетворение обычаев степного народа, у которого незыблемым остается гостеприимство.

Смотрите "Тайны вокруг нас" на Первом канале Евразия, чтобы узнавать больше о гастрономических секретах казахской кухни.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!