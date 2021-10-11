Сколько незаконных арендных квартир выявили в Казахстане

Результаты проверок озвучили в МВД.

В ходе мероприятия "Участок" полицейские проверили более 29 тысяч арендуемых квартир, сообщил на брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент zakon.kz.

Продолжается оперативно-профилактическое мероприятие "Участок", направленное на предупреждение и профилактику правонарушений, а также изучение и дальнейшее решение вопросов безопасности населения, - напомнил Ораз.

По его словам, участковыми инспекторами полиции проводится подворовой и поквартирный обход для ознакомления с населением, проверки владельцев огнестрельного оружия, иностранцев и граждан, состоящих на учетах в органах.

За сентябрь участковые обошли около 1,7 миллиона квартир и индивидуальных домов, проверено свыше 130 тыс. дач и около 33 тыс. крестьянских хозяйств, зимовок. Проверено более 29 тыс. арендуемых квартир, где выявлено порядка 5 тыс. фактов предоставления жилья в наем без регистрации в органах госдоходов, - сообщил официальный представитель МВД.

Также, по данным министерства, проверено свыше 92 тыс. владельцев гражданского оружия, у которых выявлено порядка 1,2 тыс. нарушений правил его хранения.

С начала мероприятия сотрудниками полиции пресечено около 200 тыс. административных правонарушений, в том числе 3,5 тыс. фактов мелкого хулиганства, 4,3 тыс. нарушений в быту, более 30 тыс. - миграционного законодательства, - заключил Ораз.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!