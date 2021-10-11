Как подать иск о расторжении брака и что делать, если вторая сторона уклоняется

При подаче искового заявления в электронном формате подлинник свидетельства о заключении брака должен быть представлен суду до принятия искового заявления в производство суда.

Верховный суд РК нормативным постановлением от 30 сентября 2021 года внес изменения и дополнения в некоторые нормативные постановления по гражданскому и гражданско-процессуальному законодательству, сообщает zakon.kz.

В частности, в документе уточняются вопросы подачи искового заявления о расторжении брака, уклонения одного из супругов от расторжения брака, процедуры усыновления, взыскания алиментов на детей.

Так, внесена поправка, что при подаче искового заявления в электронном формате подлинник свидетельства о заключении брака должен быть представлен суду до принятия искового заявления в производство суда. В случае не представления подлинника свидетельства о заключении брака заявление подлежит возвращению.

Также говорится, что расторжение брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, производится в регистрирующем органе при отсутствии имущественных и иных претензий друг к другу.

При этом в исковом заявлении о расторжении брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей и имущественных и иных претензий друг к другу, указывается об отсутствии согласия ответчика на расторжение брака в регистрирующих органах либо об уклонении от расторжения брака, несмотря на отсутствие у него возражений.

Расторжение брака в судебном порядке производится в случаях:

наличия у супругов общих несовершеннолетних детей, за исключением случаев, когда один из супругов признан недееспособным, безвестно отсутствующим, либо осужден;

отсутствия согласия одного из супругов на расторжение брака;

если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, своими действиями либо бездействием уклоняется от расторжения брака;

наличия имущественных и иных претензий супругов друг к другу.

Судам следует иметь в виду, что для обращения в суд с иском о расторжении брака супругов, не имеющих имущественных и иных претензий друг к другу и общих несовершеннолетних детей, необходимо представить доказательства, подтверждающие отказ ответчика расторгнуть брак в регистрирующем органе, либо его уклонение от расторжения брака, несмотря на отсутствие возражений, - говорится в уточнении.

Для этого представляются документы, подтверждающие обращение супруга с заявлением о расторжении брака в регистрирующий орган, и письменное заявление ответчика об отсутствии согласия на расторжение брака.

В случае, когда один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака, например, отказывается подать совместное заявление о расторжении брака либо отдельное заявление, когда он не имеет возможности лично явиться в регистрирующий орган для подачи совместного заявления, а также когда он не является повторно в регистрирующий орган по истечении месяца после подачи заявления, брак расторгается в судебном порядке.

В этом случае истец обязан приобщить к исковому заявлению доказательства, свидетельствующие об уклонении ответчика от расторжения брака в регистрирующем органе.

К таким доказательствам относятся сведения регистрирующего органа об отсутствии заявления супругов о расторжении брака либо о его повторной неявке для расторжения брака по истечении месяца после подачи заявления.

Также к доказательствами обращения истца к ответчику с предложением расторгнуть брак во внесудебном порядке являются уведомление о получении почтовой корреспонденции, уведомление по адресу электронной почты, на абонентский номер сотовой связи или иные электронные средства связи, обеспечивающие фиксирование обращения истца к ответчику и свидетельствующие об осведомленности ответчика о предложении истца о расторжении брака.

Например, обращение истца к медиатору и неявка ответчика для проведения примирительных процедур, а при обращении на портал электронного правительства - сведения, подтверждающие подачу истцом заявления о расторжении брака и отказ второго супруга подписать заявку. Представление указанных доказательств является обязанностью истца, - говорится в правилах.

Как отмечается, при отсутствии таких доказательств заявление подлежит возвращению ввиду несоблюдения установленного законом для данной категории дел внесудебного порядка урегулирования спора.

Расторжение брака с лицами, признанными безвестно отсутствующими, производится по заявлению одного из супругов в регистрирующих органах независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей.

Поэтому при обращении с иском о расторжении брака к лицу, в отношении которого в течение года в месте его жительства нет сведений о нем, судья отказывает в принятии искового заявления о расторжении брака, как не подлежащего рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, и разъясняет истцу порядок признания гражданина безвестно отсутствующим.

Иск о расторжении брака с лицом, не имеющим места жительства в РК, может быть предъявлен и рассмотрен по существу по месту нахождения его имущества или по последнему известному месту его жительства.

Также внесена поправка, что определение об отложении разбирательства дела для примирения супругов может быть вынесено без удаления суда из зала судебного заседания с указанием в протоколе судебного заседания.

При предоставлении супругам срока для примирения в случае, если одновременно заявлен иск о взыскании алиментов, не подлежащий рассмотрению в порядке приказного производства (твердая денежная сумма или др.), суд выделяет требование о взыскании алиментов и рассматривает его по существу в отдельном производстве, - указывается в документе.

Полный текст постановления можно посмотреть здесь.

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