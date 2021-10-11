Поддельные паспорта вакцинации казахстанцев удаляют из базы данных

Заведено более 90 уголовных дел.

Министр здравоохранения Алексей Цой на правчасе в Мажилисе рассказал, какая работа проводится с теми, кто подделывает паспорта вакцинации против коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Алексей Цой указал, что всегда есть риски подделки в ситуации, когда есть привязка к документам, которые имеют ограничительный характер, либо имеют определенную ценность.

Недобропорядочные и коллеги наши, и целая индустрия бизнеса. Мы первыми инициировали этот вопрос. Попросили наши силовые структуры, чтобы провели оперативную работу, провели чистку в рядах. Вы знаете, что более 90 уголовных дел заведено. Больше половины из них – подделка ПЦР-тестов, остальные были связаны с подделкой паспортов вакцинации. Каждый такой случай рассматривается, как только решение суда есть, все эти поддельные паспорта из базы удаляются. То есть каждый случай просматривается, мы очень жестко за этим следим, – отметил министр.

При этом в качестве превентивной меры, по его словам, в каждом кабинете вакцинации установлены камеры видеонаблюдения. Имеется также внутренний контроль, когда сами медорганизации управлений здравоохранения проводят проверку. Ими было выявлено несколько таких фактов.

Мы пытаемся населению объяснить, что это самообман. Купить бумажку, при этом она не защищает от инфекции. Кого обманывают, не знаю. На самом деле, получив вакцину, можно, во всяком случае, гарантировать, что можно избежать тяжелого течения КВИ. Работу проводим, – резюмировал глава Минздрава.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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