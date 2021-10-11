Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Дни отдыха перенесут в марте и августе 2022 года

Фото: pexels.com 11 октября 2021, 12:16

В частности, дни отдыха переносятся с субботы 5 марта 2022 года на понедельник 7 марта 2022 года.

Принято постановление Правительства РК от 6 октября 2021 года "О переносе дней отдыха в 2022 году", сообщает zakon.kz.

Так, переносятся дни отдыха:

  • с субботы 5 марта 2022 года на понедельник 7 марта 2022 года;
  • с субботы 27 августа 2022 года на понедельник 29 августа 2022 года.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ