Дни отдыха перенесут в марте и августе 2022 года

Приложение zakon.kz
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В частности, дни отдыха переносятся с субботы 5 марта 2022 года на понедельник 7 марта 2022 года.
Принято постановление Правительства РК от 6 октября 2021 года "О переносе дней отдыха в 2022 году", сообщает zakon.kz.
Так, переносятся дни отдыха:
Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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