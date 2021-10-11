Названы причины низкой вакцинации в регионах Казахстана

Почему не достигнут коллективный иммунитет от COVID-19, обсудили в Мажилисе.

Из-за низкого охвата вакцинацией от коронавирусной инфекции в некоторых регионах коллективный иммунитет в Казахстане до сих пор не сформирован. Этот момент затронули депутаты на правительственном часе в Мажилисе по вопросам санэпидситуации, передает корреспондент zakon.kz.

Депутат Лариса Павловец подняла вопрос достижения коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции в Казахстане.

Для создания коллективного иммунитета глава государства в Послании в сентябре этого года еще раз отметил важность вакцинации от COVID-19. Сегодня, по вашим данным, полный курс вакцинации прошли 6,8 млн человек или 69% от подлежащих вакцинации. Это хороший показатель. Вместе с тем, ситуация по числу вакцинированных разнится по регионам. Так, охват первым и вторым компонентом вакцины в Мангистауской области составляет всего 38,9%, ЗКО - 55,8%, Костанайской - 57,9%, что ниже республиканского показателя. В связи с этим, скажите, почему в этих регионах сложилась такая ситуация? Каковы ваши прогнозы по формированию коллективного иммунитета в целом по стране? Какие категории населения еще планируется вакцинировать в ближайшее время? – обратилась она к министру здравоохранения.

В ответ на это глава ведомства Алексей Цой отметил, что это важный вопрос и коллективный иммунитет должен быть достигнут.

Это параметры - 60% от населения, которые утвердил ВОЗ. Поэтому поэтапно ВОЗ до конца года по всему миру определило, что нужно 40% населения мира привить и 70%, чтобы было привито до середины следующего года. Эти параметры, к которым стремятся страны. Недостаточно иметь коллективный иммунитет только внутри одной страны. Особенно если страны имеют высокие миграционные потоки. То есть если мы закроем Казахстан полностью, не будем никого ни впускать, ни выпускать, тогда достаточно внутри страны даже 50-60%. Но если же хоть один гражданин будет выезжать за пределы Казахстана, то куда мы выезжаем, в тех странах также должны быть провакцинированы соответствующий процент населения. Казахстан интегрирован в мировое сообщество очень широко, поэтому задача общая, - пояснил он.

Что касается регионов, то, по его словам, это традиционно те регионы, которые точно также проходили в предыдущие годы с пониженным процентом общеплановую вакцинацию от других инфекций.

Есть, наверное, определенная, скажем, потребность в дополнительной информационной работе внутри этих регионов. Сейчас мы сделали активные усилия, попросили гражданских активистов, они прицельно в эти регионы выезжают. Мы видим в Мангистауской области, да она последняя, но прогресс пошел и поэтапно процент вакцинации повышается. Здесь только большая разъяснительная информационная работа, которая должна на местах проводится, - уточнил министр.

По поводу дополнительного расширения, то глава Минздрава указал, что здесь все зависит от мирового опыта.

Мы планируем дополнительно привить порядка 2 млн подлежащего населения, которое может войти в категории вакцинации - это дети от 12 до 18 лет, беременные и кормящие. Мы для них дополнительно предусматриваем вакцину от компании Pfizer, скоро эта вакцина поступит. Мы финальный контракт подписали. Сейчас прорабатываются логистические вопросы по поставкам в регионы, холодильники и так далее. В ближайшее время это будет. Этот контингент населения расширится. Если дальше в мире появится уже успешное применение где-то в других категориях, конечно, мы тоже будем расширять, - заключил Цой.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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