Масштабная операция МВД - ликвидирован крупный наркосиндикат

Всего по этому ОПГ возбуждено восемь уголовных дел связанных со сбытом наркотиков - МВД РК.

В Карагандинской области ликвидирован крупный наркосиндикат, который действовал в нескольких регионах республики. Об этом сообщил начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Берикхан Нургалиев, передает корреспондент zakon.kz.

Ликвидировано 13 нарколабораторий: два - в Нур-Султане, четыре - в Карагандинской области, по три - в Алматы и Северо-Казахстанской области и один - в Актюбинской области. В Карагандинской области проведена масштабная операция, в результате которой ликвидирован крупный наркосиндикат, действовавший в нескольких регионах республики, - сообщил он на брифинге.

По его словам, общее количество готовых к реализации наркотиков составило свыше 6 кг. В ходе расследования установлены международные преступные связи, и возбуждено уголовное дело по созданию и руководству транснациональным преступным сообществом.

Всего по этому ОПГ возбуждено восемь уголовных дел связанных со сбытом наркотиков.

В Алматы ликвидирована крупная нарколаборатория, созданная двумя гражданами в частном доме на территории садоводческого общества в Медеуском районе города. В ходе обыска изъято более 13 кг готового вещества, а также оборудование и прекурсоры для производства мефедрона, - добавил начальник управления.

Всего, по данным МВД, за девять месяцев текущего года выявлено 1929 наркопреступлений, из них 1136 фактов сбыта наркотиков и 326 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере. Пресечены семь организованных преступных группировок. Возбуждено 13 уголовных дел о создании и руководстве данной группой. Изъято более 12 тонн различных наркотических средств, в том числе 4,9 кг героина, более 9 тонн марихуаны, 376 кг гашиша и 107 кг синтетических наркотиков

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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