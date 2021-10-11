Нерадивая мать оставила на три месяца ребенка у родственников

Женщина уехала в другое село.

В Павлодарской области мать оставила на три месяца ребенка у родственников, сообщает zakon.kz.

В полицию обратилась жительница села Лекер. Она сообщила, что невестка оставила ей своего полуторагодовалого ребенка, а сама уехала.

Мать ребенка отсутствовала три месяца. Полицейскими местонахождение матери было установлено. Оказалось, что женщина уехала в другое село, где сожительствовала с другим мужчиной, - сообщил начальник полиции Баянаульского района Павлодарской области Талгат Садыков.

Он также отметил, что полицейские установили мать ребенка и возбудили в отношении нее административный материал по части 1 статьи 127 КРКоАП.

Помимо этого, данным вопросом занимается и орган опеки и попечительства, так как бабушка, опасаясь оставлять внука с матерью, хотела бы оформить опекунство.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!