БК "Астана" потерпел первое поражение в Единой лиге ВТБ

Решающим моментом игры стал третий период.

Столичный баскетбольный клуб "Астана" провел гостевой матч с российским "Нижним Новгородом" в ходе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает zakon.kz.

Поединок завершился в пользу российских баскетболистов – 76:73 (16:22, 26:20, 22:13, 12:18). Начало встречи осталось за казахстанцами, которые вышли победителями в первой десятиминутке с разницей в шесть очков. Тот же сценарий повторился во втором периоде, но уже успех сопутствовал хозяевам паркета.

Решающим моментом игры стал третий период, когда "Нижний Новгород" оторвался на 9 баллов от гостей и далее не упустил преимущество, доведя матч до победы.

В составе победителей больше всех кольцо соперника поражал Роландас Фрейманис (25 очков). У "Астаны" самым метким оказался Джейлен Бэрфорд (32). После двух туров баскетболисты из Нур-Султана занимают в турнирной таблице 6-е место из 12 команд.

В третьем туре "Астана" принимает на своей площадке чемпиона Польши – "Зелена Гура". Начало матча – в 14:00.

Куандык Шынасилов

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