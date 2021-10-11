Дети не выходят на улицу - депутат обеспокоена ограничениями в школах

Дети сидят в одном кабинете и не выходят на улицу - депутат пожаловалось Цою на жесткие ограничения в школах.

Министр здравоохранения Алексей Цой отметил, что ограничительные меры в школах были вынужденной мерой, иначе дети учились бы онлайн, передает корреспондент zakon.kz.

На правительственном часе в Мажилисе депутат Жулдыз Сулейменова спросила главу Минздрава, не считает ли он вредным для здоровья детей то, что весь учебный день они сидят в одном классе.

Принцип "один класс - один кабинет" заключается в том, чтобы ученик с момента прихода в школу и до конца учебного дня не покидал класс, не выходил на улицу в перерывах и на больших переменах. Скажите, не вредит ли это здоровью детей? Дети не выходят на улицу, не играют, что может негативно сказаться на их состоянии, - озвучила мажилисвумен.

Отвечая на вопрос, Алексей Цой пояснил, что министерство рекомендует педагогам проводить гимнастику в классах, также постоянно проветривать кабинеты. Кроме того, периодически в школах проводятся профосмотры детей.

Мы хотим обезопасить процесс обучения. Требования нахождения внутри кабинета есть. Не везде это соблюдается, местами сложно наших деток удержать, и они выходят в коридор. Стараемся, чтобы классы между собой не общались, даже большие перемены делаются с определенным интервалом. Есть вопросы по физическому развитию. Мы рекомендуем в классах делать гимнастику, проветривать помещения. Сейчас ставятся новые так называемые рециркуляторы, с которыми проводить очистку воздуха можно, когда дети находятся в классе. Во многих школах уже поставили такие аппараты, которые не поражают слизистую. Они закрытого типа и очищают воздух внутри системы, - сказал министр.

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По его словам, ограничительные меры были приняты по рекомендациям ВОЗ. Благодаря этому заболеваемость в классах невысокая.

К сожалению, такой формат вынужденный, потому что выбирали между обучением онлайн и традиционным форматом. В принципе, сейчас процесс отстроен. Мы классы закрываем адресно, и это дает эффект. Мы видим, что передача внутри классов небольшая. Из общего количества менее 10% заражаются друг от друга, - добавил Цой.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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