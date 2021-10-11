Мужчина пытался задушить кассира микрофинансовой организации

Он хотел ограбить офис МФО.

В Нур-Султане мужчина пытался ограбить микрофинансовую организацию, передает zakon.kz.

В дневное время 34-летний мужчина в медицинской маске пришел в офис МФО под видом клиента. Увидев, что в кабинете находится только кассир, мужчина, требуя деньги, пытался ее задушить.

В ходе потасовки девушка смогла нажать на тревожную кнопку, после чего злоумышленник скрылся.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативные работники вычислили пути следования подозреваемого. Было установлено, что мужчина после совершения преступления направился на остановку и сел в маршрутный автобус. В общественном транспорте он осуществил платеж через QR-code, по которому удалось установить его личность. Хотя злоумышленник тщательно скрывал лицо под маской и капюшоном, полицейским удалось выяснить место жительства, где он и был задержан, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "грабеж". Проверяется его причастность к аналогичным, ранее совершенным преступлениям.

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