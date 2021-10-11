В работе конференции также примут участие высокопоставленные лица ООН, международные эксперты, представители деловых кругов и гражданского общества, финансовых институтов, партнеров по развитию и СМИ.

13 октября президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в Международной конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана", которая состоится в Нур-Султане. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает zakon.kz.

Целью мероприятия является обсуждение путей достижения Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году, приоритетных направлений экономических и социальных возможностей и ключевой роли масштабной мобилизации финансовых средств для перехода к углеродной нейтральности, - написал он на своей странице в Facebook.

В работе конференции также примут участие высокопоставленные лица ООН, международные эксперты, представители деловых кругов и гражданского общества, финансовых институтов, партнеров по развитию и СМИ.

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