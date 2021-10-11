"Вау, Казахстан!": верхом - до трех красивейших озер

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До Кольсайских озер команда Ануара Нурпеисова добиралась на лошадях.
В последнем выпуске "Вау, Казахстан!" на Первом канале Евразия ведущий Ануар Нурпеисов и его команда поставили целью добраться до Кольсайских озер верхом на лошадях, передает zakon.kz.
Их путь начался с перевала Кокпек. Это место стало первым "вау" на пути к цели - Кольсайскому национальному парку.
Перевал Кокпек
Миновав поселок Саты, Ануар и его коллеги пересели на лошадей: верхом они проедут около 50 километров в течение трех дней.
Съемочной группе предстояло до заката проехать 13 километров по ущелью Курметы и взойти на перевал Бесмойнак.
Ущелье Курметы
На половине пути, на высоте 2500 метров, команду настиг дождь, но ее участникам удалось дойти до перевала. Наградой за столь длинный и опасный путь стал невероятный вид заходящего солнца.
Ради этого стоило сюда идти. Этот закат запомнится мне надолго не только видом, но и холодом, - отметил Ануар Нурпеисов.
Перевал Бесмойнак
Ночь съемочная группа провела в Горной хижине, расположенной на перевале. Собрав все необходимое, команда направилась в сторону Среднего Кольсайского озера.
За несколько часов верхом без связи с внешним миром многое успеваешь обдумать и осознать, - подчеркнул ведущий.
Тем временем, цель была достигнута. Команда “Вау, Казахстан!” добралась до Второго Кольсайского озера, находящегося на высоте 2252 метров над уровнем моря.
Среднее Кольсайское озеро
Следующий пункт - Третье Кольсайское озеро - находился в четырех километрах.
Верхнее Кольсайское озеро
На третий день команда отправилась к последнему, Нижнему Кольсайскому озеру. До него вела живописная тропа вдоль реки Саты. Чтобы дойти до Первого Кольсая, команде потребовалось пять часов.
Нижнее Кольсайское озеро
Так подошло к концу трехдневное конное путешествие к трем Кольсайским озерам.
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