"Вау, Казахстан!": верхом - до трех красивейших озер

До Кольсайских озер команда Ануара Нурпеисова добиралась на лошадях.

В последнем выпуске "Вау, Казахстан!" на Первом канале Евразия ведущий Ануар Нурпеисов и его команда поставили целью добраться до Кольсайских озер верхом на лошадях, передает zakon.kz.

Их путь начался с перевала Кокпек. Это место стало первым "вау" на пути к цели - Кольсайскому национальному парку.

Перевал Кокпек

Миновав поселок Саты, Ануар и его коллеги пересели на лошадей: верхом они проедут около 50 километров в течение трех дней.

Съемочной группе предстояло до заката проехать 13 километров по ущелью Курметы и взойти на перевал Бесмойнак.

Ущелье Курметы

На половине пути, на высоте 2500 метров, команду настиг дождь, но ее участникам удалось дойти до перевала. Наградой за столь длинный и опасный путь стал невероятный вид заходящего солнца.

Ради этого стоило сюда идти. Этот закат запомнится мне надолго не только видом, но и холодом, - отметил Ануар Нурпеисов.

Перевал Бесмойнак

Ночь съемочная группа провела в Горной хижине, расположенной на перевале. Собрав все необходимое, команда направилась в сторону Среднего Кольсайского озера.

За несколько часов верхом без связи с внешним миром многое успеваешь обдумать и осознать, - подчеркнул ведущий

Тем временем, цель была достигнута. Команда “Вау, Казахстан!” добралась до Второго Кольсайского озера, находящегося на высоте 2252 метров над уровнем моря.

Среднее Кольсайское озеро

Следующий пункт - Третье Кольсайское озеро - находился в четырех километрах.

Верхнее Кольсайское озеро

На третий день команда отправилась к последнему, Нижнему Кольсайскому озеру. До него вела живописная тропа вдоль реки Саты. Чтобы дойти до Первого Кольсая, команде потребовалось пять часов.

Нижнее Кольсайское озеро

Так подошло к концу трехдневное конное путешествие к трем Кольсайским озерам.

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