Названы минусы трехступенчатой защиты прав потребителей, введенной в 2020 году

Трехступенчатая защита прав потребителей создает трудности людям - КЗПП.

Председатель Комитета по защите прав потребителей Министерство торговли и интеграции РК Аскар Тынысбеков на брифинге в СЦК указал на минусы трехступенчатого алгоритма защиты прав потребителей - эта схема была введена в прошлом году, передает корреспондент zakon.kz.

Глава КЗПП напомнил, что министерством был разработан пакет поправок в законодательство о защите прав потребителей. 25 июня 2020 года документ был подписан президентом страны. Однако, по данным спикера, в ходе правоприменительной практики при реализации нововведений возникли определенные трудности и неудобности для потребителей.

Имеются проблемы в применении трехступенчатого алгоритма защиты прав потребителей. Судебная практика показывает, что потребители, прежде чем обратиться в суд, обязаны последовательно пройти первые два этапа трехступенчатого механизма. Первый этап - продавец и субъект должны пройти досудебное урегулирование потребительских споров, второй этап - обратиться в государственный орган. Так, за пять месяцев 2021 года в суды по потребительским спорам поступило 916 исков. Из них 339 или 37% возвращено на досудебное урегулирование на первый этап, 235 или 26% - возвращено со ссылкой на необходимость обращения в уполномоченный орган. В этой связи предполагается внести изменения в норму закона для исключения в нем лишних барьеров для реализации конституционного права потребителя на судебную защиту, - пояснил Тынысбеков.

Указал он и на неполный охват всех видов нарушений прав потребителей введенными в Кодекс об административных правонарушениях и на недостаточно эффективный общественный контроль, а также пробелы в действующей правоприменительной практике в электронной торговле.

Потребители все чаще сталкиваются с обманом и мошенничеством при оплате товаров через Интернет, что требует законодательного урегулирования оборота товаров в социальных сетях, - резюмировал Тынысбеков.

Ранее он рассказал, где в Казахстане чаще всего нарушают права потребителей.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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