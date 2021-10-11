Наставник "Барыса" улучшил свой рейтинговый показатель

Опубликован обновленный рейтинг тренеров клубов КХЛ.

11 октября вышел обновленный рейтинг тренеров клубов КХЛ, передает zakon.kz.

В свежую классификацию, составленную журналистами редакции "Чемпионата", вошли 24 тренера. Как всегда при определении лучших наставников учитывается кредит доверия тренера в клубе, результаты и стабильность команд в КХЛ, а также мнения болельщиков и специалистов хоккея. В скобках указано местоположение тренера в рейтинге на прошлой неделе.

1 (1). Илья Воробьев ("Металлург")

2 (6). Анвар Гатиятулин ("Трактор")

3 (4). Игорь Никитин ("Локомотив")

13 (21). Юрий Михайлис ("Барыс")

В новом рейтинге самый видный результат продемонстрировал главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис, который поднялся на 8 ступеней вверх. Этот скачок стал возможен после побед столичных хоккеистов над двумя ведущими российскими командами – "Авангардом" и СКА в регулярном чемпионате КХЛ. На данный момент "Барыс" в турнирной таблице Восточной конференции занимает 7-е место с 14 очками.

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Куандык Шынасилов

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