Птичий грипп выявили еще в одном регионе Казахстана

С 1 по 3 октября на территории личного подворья жительницы села Березовка произошел падеж домашней птицы - погибли 42 гуся. Причина - птичий грипп.

В селе Павлодарской области выявили птичий грипп. Из-за заболевания в подворье у жительницы села Березовка в районе Теренколь умерли 76 домашних птиц, введен карантин, передает zakon.kz.

Как сообщили Павлодар-онлайн в управлении ветеринарии, 3 октября к заведующему ветеринарного пункта Воскресенского сельского округа района Теренколь обратилась жительница села Березовка.

Читайте также: Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Казахстане

По ее словам, с 1 по 3 октября на территории ее личного подворья произошел падеж домашней птицы - погибли 42 гуся.

Сотрудниками Управления ветеринарии и территориальной инспекции ветнадзора были отобраны патологический материал и сыворотка крови, которые отправили в лабораторию Нур-Султана для исследования.

Птичий грипп у павших гусей подтвердился. В связи с чем было решено наложить карантин на эпизоотический очаг.

Читайте также: Мешки с мертвыми курами валяются на обочине дороги в Павлодарской области

В домашнем хозяйстве у жительницы Беловки было 50 кур, 100 уток и 35 гусей. С 1 октября поголовье сократилось на 76 штук, большая часть умерших - утки. Их трупы сожгли на скотомогильнике.

Всего в селе Березовка Воскресенского сельского округа имеется 85 дворов, из них домашнюю птицу содержат 36. Всего птицы - 1106 голов, из них кур - 620, уток - 186 голов, гусей - 300. Управления ветеринарии и территориальной инспекции ветнадзора

​С 11 октября в личном подворье жительницы села Березовка будут проводиться работы по ликвидации высокопатогенного гриппа птиц, а также ей возместят стоимость павшей и изъятой птицы.

Читайте также: В шести областях Казахстана ввели карантин из-за птичьего гриппа

​Предполагаемый источник инфекции - дикие синантропные птицы, поскольку за несколько дней до падежа в кормушках были обнаружены трупы павших голубей.

В прошлом году у домашних птиц в Павлодарской области тоже был выявлен птичий грипп. Около 83 миллионов тенге выделили тогда на выплату компенсации владельцам павшей и уничтоженной домашней птицы в регионе. В этом году планировали привить от птичьего гриппа более полумиллиона пернатых.

В июне этого года стало известно, что птичий грипп вновь обнаружен в СКО.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!