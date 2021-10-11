Чем завершилась модернизация НПЗ в Казахстане

Зависимость топливный рынок Казахстана стал ощущать с 2006-2007 годов.

За последний месяц на фоне возникших на рынке проблем с дизельным топливом в СМИ и в правительстве возникает много вопросов, касающихся проведенной модернизации НПЗ РК.

При всем этом на фоне резкого роста потребления топлива на внутреннем рынке страны и низких розничных ценах, необходимо отметить, что модернизация НПЗ страны проведена своевременно и более чем успешно.

Как отмечает эксперт Ерлан Жаукин, если не вникать в суть всего происходящего, возникает очень много вопросов.

В домодернизационный период топливный рынок испытывал острую зависимость в поставках всех видов светлых сортов нефтепродуктов, будь то бензин, дизельное топливо или авиационный керосин, от поставок из-за границы. Практически весь недостающий объем данных сортов нефтепродуктов поставлялся из России, периодически завозился бензин производства белорусских НПЗ.

Зависимость казахстанского рынка к 2014-му году уже составляла порядка: - 1,05 млн. тн бензина или 25% внутренней потребности; - 730 тыс. тн дизельного топлива или 15% внутренней потребности; - 51 тыс. тонн авиационного топлива или 27% внутренней потребности.

Стоить отметить, что зависимость топливный рынок Казахстана стал ощущать с 2006-2007 годов, когда на фоне роста экономики, увеличения доходов населения увеличивался и обновлялся парк как легкового транспорта, так и промышленно-ориентированная техника.

Начиная с этого периода наблюдается ежегодный рост потребления топлива на рынке РК на 6-8%. То есть вопрос зависимости от импортного топлива каждый год становился острее. Поставки топлива из России в Казахстан осуществлялись без применения ставок экспортных таможенных пошлин. Учитывая, что на фоне увеличения объемов потребности топливного рынка Казахстана, Правительство страны экспортера топлива в любой момент могло поставить вопрос возмещения потерь бюджета России от беспошлинных поставок нефтепродуктов, - уточняет аналитик.

Кроме того, ярко выраженная зависимость от импорта топлива оказывала существенное воздействие на его ценообразование для казахстанских потребителей.

Тогда и принимались решения о необходимости модернизации технологически отсталых казахстанских НПЗ, осуществлялись мероприятия по разработке ПСД, выбор технологий переработки нефти и производства нефтепродуктов, соответствующих не только потребностям казахстанского рынка на перспективные сроки, но и производство новых продуктов, которые будут востребованы в 3-4 десятилетиях XXI века. Кроме того, немаловажным фактором стоял вопрос минимизации вредоносного воздействия на экологию страны как самих производственных мощностей НПЗ, так и повышение экологичности продуктов переработки нефти.

В 2018 году модернизация НПЗ РК была завершена.

Начиная с 2019 года полностью исключена зависимость казахстанского рынка от импорта всех видов бензинов. Практически к 0 сведена зависимость от импорта дизельного топлива и авиационного керосина. К слову, имеет место быть зависимость от импорта дизельного топлива зимних сортов, с пониженной температурой застывания.

Все обозначенные цели модернизации достигнуты, а именно: 1. Энергетическая безопасность Казахстана в части полного удовлетворения внутренней потребности в основных видах нефтепродуктов; 2. Производство нефтепродуктов, соответствующих экологическому классу К-4/5; 3. Минимизация вредного воздействия предприятий нефтепереработки на окружающую среду и население.

Начиная с 2019 года, по истечении почти 15 лет, казахстанские НПЗ возобновили экспорт бензинов и дизельного топлива на мировые рынки.

Менее чем за 1 год, казахстанский бензин завоевал центральноазиатские рынки, в том числе Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана, успешно конкурируя с российскими поставщиками. Возобновились отгрузки казахстанского бензина в порты Черного моря.

"А что нам с того?" – возникает резонный вопрос у рядового потребителя. Экспорт готовой продукции – это увеличение налоговых поступлений в бюджет РК как за счет экспортных пошлин, так и за счет более высокой добавленной стоимости экспортируемых видов готовой продукции. Рост доходной части бюджета страны – это возможность повышения как заработных плат бюджетников, так и возможность увеличения мер государственной поддержки социально уязвимым слоям населения страны.

Помимо этого, итогом модернизации стало исключение зависимости казахстанского рынка от цен российских производителей топлива. Понимая социальную значимость ценообразования на топливо на рынке страны, модернизация НПЗ обеспечила возможность удерживания розничных цен на топливо в стране на низком уровне. На сегодня розничные цены на топливо в Казахстане одни из самых низких не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире.

Казалось бы, что все хорошо. Так ли это на самом деле?

Еще одним итогом модернизации НПЗ РК, несомненно, должно было стать повышение экономической эффективности переработки нефти. То есть достижение в обозримом будущем равнодоходности переработки нефти внутри страны и экспорта этой самой нефти. И с возобновлением экспорта бензинов, дизеля, продукции нефтехимии, казахстанские нефтяники ощутили ожидаемый эффект. Стоимость нефти, поставляемой на переработку на местные НПЗ, ощутимо выросла.

Но наступил коронокризис, который ударил по мировому потреблению энергоресурсов и обрушил нефтяные котировки. Это весьма болезненно ударило по экономике добычи нефти в Казахстане. Все помнят, что на мировых рынках нефть торговалась по отрицательным ценам, а учитывая удаленность Казахстана от мировых рынков, то экспортная стоимость казахстанской нефти была еще на 7-8 $/баррель ниже ее отрицательных значений. Я имею в виду стоимость нефти, сформированную на месторождении, - говорит Жаукин.

Что это означает? Это означает, что бюджет страны не получает никаких доходов от нефтяной отрасли. Абсолютно нулевые значения.

Оживление мировой экономики, возобновление торговли в конце 2020 года дало толчок новому этапу развития мировой экономики. Нефтяные котировки пошли вверх, но на казахстанском топливном рынке: - стоит запрет экспорта высокодоходных сортов нефтепродуктов, по обоснованным на то причинам; - правительство страны принимает все меры для недопущения роста цен на топливо, хотя мировой рынок и рынки наших соседей ушли далеко вперед.

Как результат – экономическая эффективность модернизации сводится к 0.

Не лукавя, можно утверждать, что на сегодня казахстанским НПЗ выгоднее производить мазут и отправлять его на экспорт, чем вырабатывать бензин и продавать его внутри страны. Нонсенс? Но это так. В чем причина такого парадокса? Одна из причин – это курс тенге по отношению к мировым валютам. Другая причина – это несоответствие внутренних цен в стране текущим рыночным реалиям. Фактически стоимость мазута, реализуемого на экспорт за валюту, на сегодня выше стоимости бензина, реализуемого внутри страны в тенге.

И, резюмируя все сказанное, хотелось бы дать понимание обществу, что модернизация казахстанской нефтепереработки прошла более, чем успешно. Ее результаты и положительное воздействие на экономику в целом не могут ставиться под сомнение. Все обозначенные цели нефтяниками выполнены. Просто нам еще нужно научиться пользоваться ее благами, - заключил эксперт.

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