Сильные осадки, гололед и метель ожидаются в Казахстане

По-прежнему отрог антициклона будет сохранять свое влияние на западную половину республики - РГП "Казгидромет".

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 12 октября, сообщает zakon.kz.

По-прежнему отрог антициклона будет сохранять свое влияние на западную половину республики, с чем ожидается погода преимущественно без осадков. На восточной территории Казахстана под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки, на крайнем востоке ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юго-западе, севере, юго-востоке, востоке страны ожидаются усиление ветра, на юго-западе - с пыльной бурей, на севере, востоке, в южной половине и центре страны - туман, на севере - гололед, низовая метель. РГП "Казгидромет"

В Северо-Казахстанской области ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, на севере, западе - гололед, низовая метель.

В Акмолинской области ночью и утром на юго-востоке области ожидаются туман, гололед, утром и днем на севере области усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на севере, в центре, в Карагандинской области на севере и западе ожидается туман, на востоке и юго-востоке областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской, на юго-востоке Мангистауской, на юго-западе Атырауской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

На востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Алматинской области ожидается туман, на востоке - усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на северо-востоке Костанайской области ожидается туман, ночью на юге, днем на севере Павлодарской области - гололед.

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