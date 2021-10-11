Мужчина во время рыбалки нашел гранаты на Ишиме

Гранаты изъяты.

Четыре гранаты обнаружил мужчина на рыбалке в Акмолинской области, передает zakon.kz.

По поводу находки он сообщил в дежурную часть полиции.

Мужчина 1974 года рождения, находясь на рыбалке в районе села Арнасай Аршалынского района, увидел предмет, похожий на гранату. Полицейские, при осмотре территории у моста через реку Ишим обнаружили три корпуса отстрелянных не боевых гранат и один корпус сработавшей шумовой либо дымовой гранаты, – сообщили ДП Акмолинской области.

Как уточняется, для осмотра находок были привлечены кинологи и саперы столичного департамента полиции. Гранаты изъяты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!