Нигматулин встретился с министром иностранных и европейских дел Словакии

Нурлан Нигматулин и Иван Корчок высказались и за активное взаимодействие между казахстанскими и словацкими парламентариями.

В Мажилисе состоялась встреча председателя палаты Нурлана Нигматулина и министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики Ивана Корчока, передает zakon.kz.

Собеседники констатировали высокий уровень казахстанско-словацких отношений, подчеркнув двустороннюю заинтересованность в укреплении партнерства во всех сферах.

Спикер Мажилиса выразил уверенность, что этому будет способствовать и нынешний визит главы внешнеполитического ведомства Словакии. По словам Нурлана Нигматулина, депутаты готовы оказать необходимое содействие на законодательном уровне для практической реализации достигнутых в рамках визита договоренностей.

Казахстан является лидером в регионе Центральной Азии, особенно в сфере модернизации, трансформации, развитие гражданского общества. Это только укрепляет роль Казахстана среди стран Центральной Азии, - сказал в свою очередь министр иностранных и европейских дел Словакии, отметив активное взаимодействие нашей страны с государствами региона.

При этом Иван Корчок подчеркнул большие возможности для развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Председатель Мажилиса, говоря о законодательной деятельности мажилисменов, акцентировал внимание на работе по созданию законодательной базы для поддержки процессов модернизации политической системы, развития гражданского общества, инициированных главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Я полностью поддерживаю повестку Президента Казахстана по модернизации страны для благополучия казахстанцев, - отметил Иван Корчок.

Нурлан Нигматулин и Иван Корчок высказались и за активное взаимодействие между казахстанскими и словацкими парламентариями.

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