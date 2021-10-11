Что творится на ж/д вокзале Нур-Султана - названа причина столпотворения

Причину столпотворения в столичном вокзале назвали в КТЖ.

Столпотворение образовалось в столичном железнодорожном вокзале. Причина - сбой в движении поездов, сообщает zakon.kz.

Фотография скопившихся людей опубликовали в Telegram-канале.

Посмотрите, что творится на вокзале Нур-Cултан. Все поезда задерживаются, причем точного времени отправки и причины в справочной сказать не могут. На вокзале толпа народу и это при пандемии. Что творится вообще? Почему все поезда прибывают и отправляются с большой задержкой? - говорится в сообщении со ссылкой на пользователя соцсети.

Ситуацию прокомментировали в АО "НК "Қазақстан темір жолы".

11 октября по техническим причинам на станции "Сороковая" произошел сбой в движении пассажирских поездов, прибывающих и отправляющихся со станции "Нур-Султан-1". Это привело к увеличению количества пассажиров на вокзале. Дикторами вокзала на постоянной основе транслируется информация для пассажиров о задержках поездов. При обращении к работникам вокзала пассажирам предоставляются разъяснения. пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

В компании заверили, что в 12:00 движение поездов стабилизировалось, предоставив снимки с вокзала.

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