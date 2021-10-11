В Таразе открылся центр духовно-нравственного воспитания "Анаға тағзым"

Будущее нашей страны и детей в руках женщины, которая дает жизнь - Сапарбаев.

В рамках празднования 30-летия Независимости РК и проекта "Таразға тарту" в областном центре Жамбылской области открылся центр духовно-нравственного воспитания "Анаға тағзым".

На территории центра, построенного по инициативе акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, установлен символический памятник матери и ребенку.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представительницы прекрасного пола, которые внесли неоценимый вклад в историю региона, матери, воспитавшие известных жамбылцев, спортсменки, поэтессы, бизнес-леди, общественники.

Глава региона выразил уверенность в том, что центр будет играть огромную роль в воспитании подрастающего поколения.

Будущее нашей страны и детей в руках женщины, которая дает жизнь. Низкий поклон всем матерям за труд, который проявляется во всем - от благополучия каждого дома до процветания страны. История нашей страны знает немало примеров выдающихся женщин, таких как, Айша-биби, Кыз Жибек, Маншук Маметова, Алия Молдагулова. Женщины являются опорой нации. Народная мудрость гласит: "Воспитывая мальчика – воспитываешь мужчину, воспитывая девочку – воспитываешь нацию". В стране уделяется особое внимание защите прав и интересов женщин и детей.

Деятельность центра "Анаға тағзым" будет направлена на повышение статуса женщины в обществе. Уверен, что новый объект станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов защиты материнства и детства. От имени всех жителей хочу выразить благодарность руководителю ТОО "АрайСтройМаркет" Арману Едильбаеву, - сказал аким области.

Также глава региона отметил, что в центре будут оказываться сразу несколько услуг. Для решения проблем многодетных и малоимущих семей представители местных исполнительных органов будут проводить приемы граждан и встречи с населением.

Лауреат государственной премии РК, заслуженная артистка Казахстана, актриса, сыгравшая бабушку Абая Зере в фильме "Құнанбай", Нурсифат Салыкова пожелала работникам центра успехов в дальнейшей работе центра и дала благословение.

Уверена, что центр внесет свой вклад в формирование образа современной женщины, не прерывая связь поколений, передавая молодежи духовные ценности нашего народа, национальную культуру, обычаи и традиции, - сказала она.

Многодетная мама Сапура Ержанова поблагодарила руководство страны и области за работу, направленную на поддержку материнства и детства.

Для гостей провели экскурсию по центру и провели обычай тұсау кесер. Коридоры и кабинеты трехэтажного здания, построенного ТОО "АрайСтройМаркет" в рамках социальной ответственности бизнеса, украшены в национальном стиле. Здесь для молодых и многодетных матерей откроют различные курсы, они будут получать правовую и психологическую помощь, для детей и подростков будут проводить тренинги.

В экспозиционном зале "Мирас" будут проводить национальные обряды, также работает кулинарная студия "Береке", студия дизайна "Бойтұмар", галерея материнской славы "Алқа", кабинет национальных инструментов "Қазына", клуб девушек "Сырғалым", кабинет "Жан дауа" для оказания психологической помощи, школа хореографии "Ерке сылқым", кабинет музыки "Інжу-маржан", клуб экологического воспитания "Қызғалдақ", кабинет прикладного искусства "Сырлы әлем", школа ораторского искусства "Ана тілі", коворкинг-зал "Ынтымақ".

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