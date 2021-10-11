Гололед и снег ожидаются в Нур-Султане и Алматы

Согласно прогнозу, 12 октября в Нур-Султане ожидается гололед, в Алматы - дождь, снег.

Прогноз погоды в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте на 12-14 октября предоставили в РГП "Казгидромет", сообщает zakon.kz.

Читайте также: Туманы накроют Казахстан

Нур-Султан

12 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, гололед. Ветер северный с переходом на юго-западный ночью 0-5, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 5-7 тепла.

13 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 1-3, днем 9-11 тепла.

14 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 10-12 тепла.

Алматы

12 октября: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег). Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 8-10 тепла.

13 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 10-12 тепла.

14 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 13-15 тепла.

Шымкент

12 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 16-18 тепла.

13-14 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 18-20 тепла.

Читайте также: Сильные осадки, гололед и метель ожидаются в Казахстане

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!