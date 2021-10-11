Почему курс тенге не отреагировал на скачок цен на нефть

Внутренний спрос на иностранную валюту и сильный негативный сентимент на глобальных финансовых рынках стали преобладающими факторами в динамике тенге.

Почему курс тенге не отреагировал на рост цен на нефть? Как известно, цена на нефть марки Brent впервые с октября 2018 года превысила 80 долларов США за баррель. Ситуацию на валютном рынке прокомментировала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, сообщает zakon.kz.

Цена на нефть, которая является одним из фундаментальных факторов для нацвалюты, безусловно, оказывала поддержку тенге. Однако продолжающийся внутренний спрос на иностранную валюту и сильный негативный сентимент на глобальных финансовых рынках стали преобладающими факторами в динамике тенге, - сказала она.

Во-первых, продолжила Молдабекова, рост доходностей ГЦБ США и глобальное укрепление доллара США оказывали давление на валюты развивающихся стран.

Несмотря на существенный рост цен на нефть, большинство валют сырьевых экономик как развитых, так и развивающихся стран оказалось в негативной зоне – канадский доллар ослаб на 0,5%, норвежская крона – на 0,6% за месяц, индонезийская рупия – на 0,3%.

Во-вторых, существенное давление на курс тенге продолжает оказывать внутренний спрос на иностранную валюту. Восстановление экономической активности и рост импорта ограничивают укрепление тенге, - отметила зампред Нацбанка.

Как результат, за 9 месяцев 2021 года покупки БВУ на бирже увеличились на 19% год к году и достигли в среднем 2,6 млрд долл. США в месяц. Дополнительным фактором увеличения импорта и роста спроса на иностранную валюту является продолжающийся эффект фискального стимула и использования пенсионных накоплений.

В-третьих, в отдельные периоды в сентябре курс тенге в абсолютном выражении "пробивал" отметку 424 тенге за 1 доллар, что было воспринято населением как комфортный уровень для покупки инвалюты в обменных пунктах и конвертации по счетам. Банки, имея необходимость перекрывать возникшую короткую позицию, транслировали повышенный спрос на валютный рынок.

В результате по итогам сентября курс тенге незначительно ослаб на 0,1%, до 425,75 тенге за доллар США. Поэтому в глобальном контексте динамика курса тенге соответствует общим тенденциям. С другой стороны, поддержку тенге в течение месяца оказывали операции по конвертации средств Национального фонда в размере 913 млн долларов США для осуществления трансфертов в бюджет и продажи субъектами квазигосударственного сектора, которые составили 206 млн долларов США. Необходимости в проведении валютных интервенций в течение месяца не было, - пояснила Алия Молдабекова.

По состоянию на 11 октября на фоне роста цен на нефть и повышения котировок до 84 долларов США за баррель, наблюдается укрепление курса тенге на 0,3% с начала месяца, до 424,55 тенге за доллар.

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