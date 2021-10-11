Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено в шести областях Казахстана

Синоптики сообщили о непогоде в ближайшие три дня.

В ряде областей Казахстана 11-13 октября ожидаются дожди, снег с метелью, сообщает zakon.kz.

Еще несколько областей накроет пыльная буря и сильный ветер.

Как сообщили синоптики РГП "Казгидромет", 12 октября в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега. На севере, западе области гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

В Петропавловске: 12 октября ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

Ночью и утром 12 октября на западе и севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер северный с переходом на юго-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Жезказгане: ночью 12 октября ожидается туман.

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В дневное время суток 12 октября в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем 12 октября и в течение суток до 13 октября в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с.

Ночью и утром 12 октября на юго-востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северный с переходом на юго-западный утром и днем на севере области порывы 15-20 м/с.

В Кокшетау: утром и днем 12 октября ветер юго-западный, порывы 15 м/с.

12 октября на юго-западе Атырауской области днем ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный, на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

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