Центр настольного тенниса и художественной гимнастики открылся в Таразе

В рамках проекта "Таразға тарту" в областном центре открылся спортивный комплекс для занятий настольным теннисом и художественной гимнастикой, передает zakon.kz.

Поздравляя таразцев с открытием комплекса, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев отметил, что в рамках реализации послания президента РК принимаются масштабные меры по развитию массового спорта в регионе.

Наша молодежь должна заниматься спортом, так они спасут себя от вредных привычек. Местным властям необходимо создать для этого условия. Ежегодно строятся и сдаются в эксплуатацию новые спортивные комплексы. В прошлом году сдано в эксплуатацию 14 спортивно-оздоровительных комплексов и 92 спортивные площадки.

Благодарим Меирбека Жунисова, руководителя ТОО "ТаразСтрой2004", построившего первый в регионе спортивный комплекс для занятий настольным теннисом и художественной гимнастикой. Я уверен, что в этих стенах вырастет новая плеяда чемпионов, - сказал аким области.