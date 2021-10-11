Центр настольного тенниса и художественной гимнастики открылся в Таразе

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Комплекс вместимостью 600 человек состоит из двух больших залов для настольного тенниса и художественной гимнастики.
В рамках проекта "Таразға тарту" в областном центре открылся спортивный комплекс для занятий настольным теннисом и художественной гимнастикой, передает zakon.kz.
Поздравляя таразцев с открытием комплекса, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев отметил, что в рамках реализации послания президента РК принимаются масштабные меры по развитию массового спорта в регионе.
Спортивные достижения являются важным составляющим имиджа практически любого государства. За годы независимости Казахстан воспитал немало олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Азии. В соответствии с поручениями президента страны, в области количество людей, регулярно занимающихся спортом, растет. Сегодня их количество составляет около 400 тыс. или 34,4% населения. Планируется довести этот показатель до 40%.
Наша молодежь должна заниматься спортом, так они спасут себя от вредных привычек. Местным властям необходимо создать для этого условия. Ежегодно строятся и сдаются в эксплуатацию новые спортивные комплексы. В прошлом году сдано в эксплуатацию 14 спортивно-оздоровительных комплексов и 92 спортивные площадки.
Благодарим Меирбека Жунисова, руководителя ТОО "ТаразСтрой2004", построившего первый в регионе спортивный комплекс для занятий настольным теннисом и художественной гимнастикой. Я уверен, что в этих стенах вырастет новая плеяда чемпионов, - сказал аким области.
Ветеран спорта Анатолий Гончаров отметил, что настольный теннис в нашей стране стал стремительно развиваться. Он дал высокую оценку качеству комплекса и оснащенности оборудованием.
Настольный теннис - самый популярный олимпийский вид спорта в мире, который насчитывает более 850 миллионов поклонников. Настольным теннисом в области занимаются 9734 жителя, 640 профессиональных спортсменов. Всего в этой сфере работает 21 тренер. Уверен, что новый комплекс будет способствовать профессиональному росту спортсменов и популяризации этого вида спорта среди молодежи, - сказал он.
Ветеран акробатики и батутной гимнастики Ольга Назарова отметила, что новый спортивный объект внесет свой вклад в дальнейшее развитие художественной гимнастики и даст возможность вовлечь детей в занятия спортом.
Для проведения тренировок и мастер-классов планируется привлечь профессиональных спортсменов и тренеров.
Комплекс вместимостью 600 человек состоит из двух больших залов для настольного тенниса (300 человек) и художественной гимнастики (300 человек). Строительство объекта стоимостью 1,5 миллиарда тенге было начато в марте этого года.
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