В поезде "Аркалык - Нур-Султан" родилась девочка

Проводникам помогли медики, которые следовали в этом поезде.

Женщина родила в пассажирском поезде по дороге в столицу, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО "НК" Қазақстан темір жолы", 8 октября 2021 года после отправления со станции "Аркалык" пассажирского поезда №603 сообщением "Аркалык - Нур-Султан" к работникам поездной бригады обратился мужчина, сообщив, что у его супруги начались роды.

Бригада поезда действовала согласно инструкции. На ближайшую станцию была ​​вызвана скорая помощь. До приезда врачей железнодорожные служащие начали готовить женщину к родам. На помощь проводникам пришли врачи из Аркалыка - Светлана Аяпова (акушер-гинеколог на пенсии) и Гаухар Койшугулова (руководитель лечебной организации), которые также следовали в этом поезде. Для оказания помощи роженице в вагоне были созданы все необходимые условия для малыша, - рассказал начальник поезда Торехан Абдраимов.

Как отмечается, по прибытии состава на станцию "Державинск" молодую маму и ее дочку проводники передали работникам скорой помощи.

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