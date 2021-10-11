Умерла актриса из "Служебного романа"

Прощание состоится 12 октября.

Советская актриса кино и театра Людмила Купина скончалась на 77-м году жизни, передает zakon.kz.

Об этом рассказала сестра погибшей Татьяна Сидоренко.

Причиной назван коронавирус. Отмечается, что смерть была неожиданной и скоропостижной.

Последние годы она жила на две страны - в Болгарии и в России. Была абсолютно здорова, - рассказала "Вечерней Москве" Сидоренко.

Купина почувствовала себя плохо в конце прошлого месяца, ее госпитализировали и уже в больнице выявили коронавирус. После чего состояние женщины начало резко ухудшаться - через неделю ее перевели в реанимацию. Поражение легких сначала составляло 20%, потом - 76%. Утром 9 октября Людмила Купина скончалась.

Прощание с актрисой состоится 12 октября в 11:30 в церкви на Хованском кладбище.

Людмила Купина родилась 9 февраля 1944 года. В 1969-м окончила Московское высшее театральное училище имени Щукина. Служила в Московском театре киноактера (после - Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова).

На экранах дебютировала в 1968 году, и сразу главной ролью - Василисы в "Трембите" (но озвучивает там героиню Ия Саввина, а поет она голосом Людмилы Ревиной). Далее - Катя из "Светлой речки Воздвиженки", Мария, секретарь Полипова, в "Вечном зове", Надежда из "Среди лета", "Служебный роман", "Вишневый омут", "Обрыв", "Человек на полустанке".

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